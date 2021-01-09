وفاة الفنان خالد فؤاد بأزمة قلبية مفاجئة

السبت، 09-01-2021
10:29 ص
المصريون
سادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني والموسيقي، إثر
إعلان وفاة
الفنان
المايسترو خالد فؤاد
، إثر إصابته بأزمة قلبية
مفاجئة.
وأعلن نجله عمر خالد فؤاد
، عن تفاصيل جنازة والده ، لافتا
إلى أنها ستقام عقب صلاة الظهر اليوم، السبت، بمقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.
وكتب عمر خالد فؤاد
، عبر حسابه على "فيسبوك"،
«صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد
بوابات العين السخنة ب ٥ كيلو و شكر الله سعيكم».
ورحل المايسترو الكبير خالد فؤاد
عن عمر ناهز 72 عاما، إثر
أزمة صحية مفاجئة.
وأعلن خبر الوفاة
، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس
إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة
المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة
المايسترو خالد فؤاد
».
وعلقت الفنان
ة مي فاروق عبر حسابها على الموقع نفسه، قائلة
«لا إله إلا الله الخبر ده صعب جدا المايسترو خالد فؤاد
في ذمة الله، صاحب أفضال كتير
عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا، ودعواته ليا، لحد آخر مكالمة بيننا، الله
يرحمك ياحبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها».