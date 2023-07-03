رحل الفنان الشاب أحمد قنديل، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في ريعان شبابه عن عمر ناهز الـ 36 عاما.

وتشيع جنازة الراحل عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ودفنه بمقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

وأعلن خبر الوفاة الممثل الشاب كريم عبد الجواد، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إن لله وإن إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس".

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن أحمد قنديل في السطور التالية:

- يبلغ من العمر 36 عاما.

- تخرج من جامعة الإسكندرية كلية نظم ومعلومات عام 2008.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012.

- شارك في أعمال مثل: فيلم "ليل خارجي" و "وقفة رجالة"، وأعمال درامية مثل: مسلسل "الزيبق" و "عد تنازلي" و " احنا الطلبة" و "الاختيار 2".

- شارك مؤخرا في مسلسل الإختيار 2 ، ولعب دور الضابط "إسلام مشهور"، أحد شهداء واقعة الواحات و استشهد خلال مطاردة إرهابيين في صحراء الواحات بالجيزة.

- بعد مسلسل الإختيار2، قام بمداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم ووجه رسالة حب لوالدة الضابط الراحل "إسلام مشهور".

- كان آخر منشوراته عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منذ 5 أيام هو دعاء إلى أمه رحمة الله عليها وطالب متابعيه بالدعاء لها.



