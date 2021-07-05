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وفاة الفنانة سحر كامل بشكل مفاجئ

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سحر كامل
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الإثنين، 05-07-2021 06:19 م

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين، الفنانة سحر كامل، والتي اشتهرت بالأدوار الثانوية والمساعدة وصاحبة الايفيه الشهير :"وانا مالي يا لمبي".
وأعلن الفنان محمد علي رزق، عن وفاة الفنانة سحر كامل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليعلن فيها خبر الوفاة.
وكتب محمد علي رزق: "توفت إلى رحمة الله.. صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل".
البداية للفنانة سحر كامل كانت عام 1979 بدور آمال في فيلم الباحثة، وقدمت ما يقرب من 70 عملا متنوعا، ومن أشهر افيهاتها “وأنا مالي يا لمبي” من فيلم "الناظر".


 

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