السبت 31 يوليه 2021
توقيت مصر 20:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة حمدي فتحي تخطف الأنظار بجمالها في شهر العسل

أحمد حسن ينشر رسائل تحرش فنانة شهيرة به ردًا على تحرشه بـ سما

مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز

عمرو أديب: حرام محمد الشناوي يكمل في الأهلي

صدمة.. وفاة الإعلامي عبدالله الخالدي بأزمة قلبية مفاجئة

إقامة حفل زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين.. الحقيقة كاملة

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

بالمايوه.. صافيناز تنشر فيديو مثير من خطوبتها على هذا الشاب

ليزو ترد على تسببها في قتل أحد الجماهير بعد قفزها على المسرح

البرازيل يترجم استحواذه على مصر بهدف دون رد في الشوط الأول

ADS
 

وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد صراع مع المرض

31-07-21-5603-
انتصار الشراح
Native
السبت، 31-07-2021 02:01 م

توفيت الفنانة الكويتية انتصار الشراح بعد صراع طويل مع المرض، وكانت انتصار تتلقى العلاج في لندن بعد وصولها إلى هناك منذ أيام، حيث دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة بعدها بسبب تدهور حالتها الصحية بشكل سريع.
وكان قد إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإنتصار الشراح قبل وفاةها برفقة إبنتها، قبل مغادرتها من الكويت الى لندن، لإستكمال علاجها هناك لإستكمال خطة علاج الشراح لمدة لم تكن تقل عن 6 أشهر ، نظراً إلى حالتها الصحية، لأنها تحتاج إلى المزيد من الفحوصات فضلاُ عن إعادة التأهيل وغسيل الكلى.
وتدهورت الحالة الصحية للشراح في وقت سابق، حسب ما كشفه زوجها مازن التميمي، الذي أوضح أنه يبحث نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن وكيل وزارة الإعلام الكويتية تواصل معه، وأنهما بحثا تطورات حالتها الصحية، وإمكانية نقلها إلى مستشفى في الولايات المتحدة الأميركية لإستكمال علاجها.
وقال التميمي: "انتصار الشراح طريحة الفراش منذ أربعة أشهر وحالتها سيئة".
 

إقرأ ايضا

8783

زوجة حمدي فتحي تخطف الأنظار بجمالها في شهر العسل

8692054011627332866

أحمد حسن ينشر رسائل تحرش فنانة شهيرة به ردًا على تحرشه بـ سما

20210727021450298

مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز

أخبار متعلقة

56972Image1-1180x677_d

بعد استعراض أنوثتها.. فجر السعيد تُحرج سمية الخشاب: «مورناش غير حلاوة جسمك؟»

7326256-670880685

آيتن عامر تعلن عن وفاة محمد السعدني: ربنا يصبر أسرته

hyaa1

بسبب صورة طليقها.. هيا الشعيبي تهدد بفضح إلهام الفضالة

images

نقل فنانة شهيرة للعلاج في بريطانيا بعد تطور حالتها الصحية

download

بسبب الإدمان.. تعليق صادم من عبير صبري على وفاة شقيق رامي صبري

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم