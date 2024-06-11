وفاة الفنانة المعتزلة مها عطية





غيب الموت الفنانة مها عطية بطلة فيلم "خرج ولم يعد" أمس الإثنين 10 يونيو، وذلك بعد سنوات من اعتزال الفن.

وأعلن عن خبر الوفاة، أحد أفراد العائلة حيث كتب منشورا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلق عليه قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة غدًا بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء".

وبدأت الفنانة مها عطية حياتها الفنية بدور مميز في فيلم "خرج ولم يعد"، وذلك عام ١٩٨٤، والتى قامت فيه بدور زينات خطيبة عطية يحيى الفخراني، حيث شارك البطولة كلا من الفنان فريد شوقي، ليلى علوي، توفيق الدقن، عايدة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد خان.

كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية وكان من أفلامها ، فيلم"وصية رجل مجنون"عام ١٩٨٧، وفيلم "عودة الهارب"عام١٩٩٠، وغيرها من الأعمال التى لاقت نجاحاً كبيراً وقت عرضها.

كما عملت بالتليفزيون في خلال مسلسل"الفرسان"١٩٩٤ ومسلسل "صعاليك ولكن شعراء" عام ١٩٨٨.