الجمعة، 19-03-2021
11:08 ص
المصريون
توفي رئيس رابطة العلماء السوريين الشيخ محمد علي الصابوني
في مدينة يلوا التركية، عن عمر ناهز 91 عاماً.
وقال أقرباء الشيخ
عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: “الشيخ
الصابوني انتقل في مدينة يلوا في تركيا
لجوار ربه الكريم الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة”.
وأضاف الشيخ
محمد بشير حداد عبر “فيس بوك”: “العلامة الشيخ محمد علي الصابوني
في ذمة الكريم. أنعي بالحزن مع الرضا والتسليم لقضاء الله وقدره للعالم الإسلامي عمي الحبيب”.
ومنذ مطلع أحداث الثورة السورية وقف إلى جانب مطالب المتظاهرين السلميين، وهاجم رأس النظام السوري بشار الأسد، ووصفه في إحدى لقاءاته بـ”مسيلمة الكذاب”.
وقال: “لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب الذي يسمى بشار الأسد بعد أن استفحل طغيانه قتلاً للبشر”.