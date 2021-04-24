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وفاة الطيار أشرف أبواليسر بعد أيام من حصوله على حكم ضد محمد رمضان

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السبت، 24-04-2021 02:27 م المصريون

في صدمة كبيرة، توفي الطيار  أشرف أبو اليسر، داخل غرفة العناية المركزة، إثر أزمة صحية تعرض لها منذ حوالي شهر، وذلك بعد أيام من حصوله على حكم قضائي بتعويض 6 مليون جنيه ضد الفنان محمد رمضان.
وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر إن حالة الراحل تدهورت في الأيام الأخيرة، وجرى إدخاله العناية المركزة بأحد المستشفيات، وظل موجودا بها حتى وفاةه.
وكانت أزمة قد نشبت بين الطيار الراحل وبين الفنان محمد رمضان، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها.
وواجه رمضان في أزمة صورة كابينة الطائرة العديد من الدعاوى كان آخرها الحكم الصادر بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه تعويض للطيار الموقوف.
 

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