الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 17:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل اغتصابها تحت تهديد السكين

للرجال.. حاربوا السرطان بهذا المشروب

لن يُعلن عنهما الآن.. الأهلي يضم لاعبين مصريين مفاجئة

سما المصري تفاجئ الجميع بمظهرها والقاضي يصدمها بحكم نهائي

وفاة الطفل صاحب واقعة التنمر في المنوفية

يشق بطن زوجته ويستخرج الجنين في الشهر السابع والسبب صادم

عالم أزهري :محمد علي كافر ومرتد

الشوباشي منفعلة: "أنتم مرتزقة"

الأهلى يقترب من حسم صفقة سوبر جديدة

معسكر مغلق للزمالك استعدادا لطنطا

وفاة الطفل صاحب واقعة التنمر في المنوفية

682
الطفل الضحية
الإثنين، 21-09-2020 03:11 م محمد فضل

توفى الطفل محمد أحمد عبد العظيم، البالغ من العمر 9 سنوات، متأثرا بالحروق التي أصيب بها قبل شهر بسبب التنمر عليه.
وجاء الحادث نتيجة قيام 3 أطفال من زملائه بإشعال النار في جسده النحيل، في إحدى القرى بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى إصابته بحروق بلغت نسبتها 80%، وخضع لنحو 10 عمليات بمستشفى شبين الكوم الجامعي، لم تنجح في إنقاذ حياته.
وتحدث والد الطفل قائلا: "ابني مات بسبب الحروق، ربنا يرحمه، وينتقم من كل ظالم ومن اللي كان السبب"، مشيرا إلى أن الأطفال قاموا بإشعال النار في جسد ابنه، الذي راح ضحية للتنمر بسبب عمل والده في جمع البلاستيك من القمامة.
وتعود تقاصيل الواقعة، إلى الشهر الماضي، عندما عثر ابنه على زجاجة تحتوي على كمية من البنزين، ألقى بها مجموعة من الأطفال بجوار المنزل، وأضاف: "خرجت للأطفال وقلت لهم عيب متعملوش كده تاني"، واستطرد بقوله: "على العصر قلت لبنتي اطلعي شوفي أخوكي، وعندما خرجت سمعت صراخها، فخرجت لقيت ابني مولع نار".
وأضاف والد الطفل: "معرفش ليه الأولاد عملوا كدا مع ابني، مفيش خلافات مع أهالي حد منهم، وأنا مقيم في مدينة السادات منذ 11 سنة بدون مشاكل".

إقرأ ايضا

image

أصالة في مهب الريح والسبب حديث نبوي

download

الإبراشي يكشف تفاصيل كارثية.. مشادة بين أم الطفل المذبوح ومسئول

download

أستاذ الصحة العامة يحذر المصريين من هذا الأمر

أخبار متعلقة

طالبة

بسبب إجابة خاطئة.. مدرس يعاقب طالبة حتى الموت

maxresdefault

وفاة محمد فريد خميس في أمريكا

Capture

صدمة.. وفاة محمود مجدي ساجدًا في صلاة العشاء

تنزيل (1)

إزالة أهرامات المنوفية بسبب إثارتها للسخرية

محمد زعزع

الموت يخطف المنتج محمد زعزع

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق "عزمي مجاهد"

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق "عزمي مجاهد"