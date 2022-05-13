وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ودولة عربية تعلن الحداد

الجمعة، 13-05-2022
01:47 م
أعلنت الإمارات اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة، وجاء في بيان التالي:
نعت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، إلى شعب دولة الإمارات
والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة
13 مايو .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا
الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
كما تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام
على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
" رحمه الله " مدة
40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية
والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "الحداد الرسمي على فقيد
الأمة العربية والعالم الإسلامي وصديق لبنان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة.
وأشار ميقاتي إلى تنكيس الأعلام لمدّة ثلاثة أيام اعتباراً
من تاريخه ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2022 ضمناً.
وقال بيان رسميّ إنّه "على الإدارات والمؤسسات الرسمية
والبلديات كافة تعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه
المناسبة الأليمة".