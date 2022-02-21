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وفاة الدكتور عادل عبدالعال بشكل مفاجيء يسبب صدمة

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الدكتور عادل عبد العال
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الإثنين، 21-02-2022 12:05 م

توفى الدكتور عادل عبد العال، المتخصص فيما يعرف بـ"الطب البديل" القائم على التداوي بالأعشاب الطبيعية.
وسادت حالة من الحزن، بعد أن نشر نعى له على صفحته بموقع "فيسبوك"، وتساءل كثيرون عن سبب وفاة عبد العال، لاسيما أنه لم يعلن عن إصابته بأي أمراض خلال الفترة الماضية.
وجاء في المنشور على الصفحة الرسمية للدكتور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي الي رحمة الله تعالي الدكتور عادل عبد العال ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدل داراً خيراً من داراه وأهلاً خيراً من أهله وأن يجعل قبره نوراً ومن بين يديه نوراً ومن خلفه نورا ومن فوقيه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا.. ويصبر أسرة يارب العالمين.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ولم تذكر الصفحة سبب الوفاة، لكن أحد أقارب الدكتور قال في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، إنه تعرض لأزمة قلبية حادة، أدت إلى وفاته مساء أمس الأحد، وعن تفاصيل الجنازة، أشار إلى أنها ستتم مراسم الدفن خلال ساعات في مسقط رأسه بميت غمر قرية الحاكمة، بمحافظة الدقهلية، ومن المقرر أن يقام سرادق أالعزاء في الرابعة عصرًا.
يشار إلى أن الدكتور عادل عبد العال، طبيب معروف في مجال الطب البديل والتغذية والعلاج بالأعشاب، وكانت له عدة كتب ينشر فيها الوصفات والأعشاب الطبية، وكانت له حلقات تليفزيونية شهيرة عن العلاج بالأعشاب والعادات الصحية.
 

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