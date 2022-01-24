وفاة «الدريعي».. آخر ظهور للداعية السعودي على سرير المرض قبل وفاته

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توفى الشيخ والداعية السعودي محمد بن حسن الدريعي، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد معاناة مع المرض.

وقضى الشيخ "الدريعي" رحمه الله، حياته في التدريس والدعوة إلى الله، وكانت له إسهامات فكرية وخطب و محاضرات متنوعة، وشارك في لقاءات تلفزيونية و إذاعية متعددة تناولت مسائل العقيدة والإيمان وشؤون المرأة والأسرة.

وكان الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، قد قام بزيارة فضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي، في المستشفى، ودار حوار بينه وبين الشيخ "الدريعي".



