وفاة البدري فرغلي بعد صراع مع المرض

الإثنين، 15-02-2021
12:04 م
محمد فضل
توفى،
منذ قليل اليوم الاثنين، البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات
، وعضو مجلس الشعب
السابق عن محافظة بورسعيد، بعد صراع مع المرض
.
ومن
المنتظر إعلان أسرته خلال الساعات القليلة المقبلة عن موعد دفن جثمانه بمقابر بورسعيد.
وأحدث
الخبر حالة حزن كبيرة بين الجميع، لاسيما وأن الراحل له تاريخ طويل في الدفاع عن
حقوق العمال وقضاياهم وأصحاب المعاشات
.
البدري فرغلي هو نائب سابق بمجلس النواب عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي على مقعد العمال بمحافظة بورسعيد، وهو أيضاً رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات
.