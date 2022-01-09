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وفاة الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر 58 عامًا بعد صراع مع كورونا

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الإبراشي
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الأحد، 09-01-2022 08:30 م
توفي مساء اليوم "الأحد" الإعلاميوائل الإبراشي، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.
وولد الإبراشي يوم 26 أكتوبر من عام 1963، ليتوفى عن عمر ناهز الـ58 سنة، بعد فترة طويلة قضاها في مجال الإعلام المقروء والمرئي.
وفي نوفمبر الماضي، نفت مصادر مقربة من الإبراشي، عددًا من الشائعات المتعلقة بوفاته التي كانت تنتشر من وقت لآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكدت المصادر وقتها أن الحالة الصحية للإعلامي تحسنت بشكل كبير، لافتة إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.
 

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