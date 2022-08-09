وفاة الإعلامي نادر دياب أبرز مذيعي التليفزيون المصري

الثلاثاء، 09-08-2022
12:22 م
توفي الإعلامي نادر دياب
، أبرز مُذيعي ومقدمي النشرات الإخبارية
بالتليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء.
ويعد برنامج "أنباء وصحف"، أحد أبرز البرامج التي قدمها الإعلامي
نادر دياب
مع الإعلامي
ة ميرفت رجب، وانتقل دياب بعدها إلى وزارة الحكم المحلي.
وكان الثنائي (دياب ورجب) من أشهر مقدمي هذا البرنامج، ومن قراء النشرات
المتميزين.
ويعد برنامج "أنباء وصحف"، من أهم برامج الخدمة الإخبارية عبر
قراءة الصحف، وعرض ما تتناوله من أخبار وتحقيقات وتحليلات سياسية.
وقدم الإعلامي
الراحل برنامج "مساحة للرأي"، على شاشة
التليفزيون، ناقش خلاله قضايا مهمة.
كانت طلة نادر دياب
وصوته الجهوري مختلفَين عبر العديد من نشرات الأخبار،
بالتليفزيون المصري، ويعد إحدى العلامات المهمة في قراءة نشرة التاسعة.
ونعى عدد من الإعلامي
ين، الإعلامي نادر دياب
، عبر صفحاتهم على "فيسبوك".