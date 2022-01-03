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وفاة الإعلامي إبراهيم حجازي

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وفاة الإعلامي إبراهيم حجازي

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ابراهيم حجازي
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الإثنين، 03-01-2022 11:13 ص
أعلن محمد حجازي، وفاة والده  الإعلامي والنائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ،  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا «إنا لله وإنا إليه راجعون ، انتقل إلى رحمة الله أبويا حبيبي».
وأوضح "ماندو" أن تشييع جنازة والده ستقام عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادي.
فيما نعى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، الإعلامي والنائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ.
وقال المستكاوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» «انتقل إلي رحمة الله إبراهيم حجازى أخي وحبيبي وزميلي وزوج شقيقتي، بكيته كما بكيت أعز الناس اللهم هون علينا فراقه واجعله من أهل الجنة بقدر ما أعطي من خير وبقدر ما أحب الناس»
كما نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الإعلامي  إبراهيم حجازي الذي وافته المنية اليوم.
وقال: فقدنا شخصية صحفية لامعة وإعلامياً قديراً وعضواً بارزاً من أعضاء المجلس  ورجلاً وطنياً محباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته،  داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
 

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