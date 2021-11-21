وفاة اثنين من العمال أثناء تصريف مياه الأمطار بالإسكندرية

الأحد، 21-11-2021
09:45 ص
كشف الدكتور
خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث باسم الوزارة، الخسائر البشرية
بسبب الأمطار.
وأوضح خالد
قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"،
عبر قناة dmc، قائلا:" اثنين من زملائنا العاملين فى
شركة الصرف بالأسكندرية توفوا أثناء عملهم على صرف تراكمات الأمطار بالمحافظة.
وكان اللواء
محمد الشريف محافظ الإسكندرية
، أعلن تعطيل العمل في المصالح الحكومية بالإسكندرية
اليوم الأحد عدا المرافق الحيوية، بجانب تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس
الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.
وذلك نظراً
لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقاً لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي
تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء
الأحوال الجوية.
يستثنى من ذلك،
القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات
التعليمية.