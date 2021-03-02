وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع كورونا: إنا لله وإنا إليه راجعون

الثلاثاء، 02-03-2021
07:38 ص
أحمد عادل شعبان
توفي إعلامي مصر
ي شهير متأثرا بفيروس كورونا المستجد .
ونعى عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، المُذيع الراحل وائل عبد المجيد
.
وكتب
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أنعى ببالغ
الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناه الخامسة
الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو
.
وتابع أن المذيع الراحل وافته المنية بعد معاناة قصيره مع فيروس كورونا، و "إنا لله وإنا إليه راجعون".