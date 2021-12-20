الإثنين 20 ديسمبر 2021
توقيت مصر 21:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أثار ضجة.. لماذا قرر أدهم نابلسي اعتزال الغناء بشكل مفاجئ؟

وفاة أول حالة نتيجة الأمطار في طنطا

واقعة غريبة.. ولادة عجل شكله مخيف يثير حيرة الجميع

استبعاد 10 لاعبين من قائمة المنتخب بأمر "الكاف"

حل لغز العثور على جثة فتاة في القليوبية.. ماتت أثناء علاقة غير شرعية

وفاة «أيوب العصر الحالي» الدكتور محمد عبدالحليم

السعودية.. غدًا تُكشر «المربعانية» عن أنيابها

ليبيا تعلن حاجتها لـ مليون عامل مصري لإعادة الإعمار

ماذا قال كريم الهواري في اعترافاته بقتل 4 طلاب بالخطأ؟

صدمة.. سعودية شهيرة تقيم في أمريكا تخلع ملابسها بالكامل

ADS
 

وفاة أول حالة نتيجة الأمطار في طنطا

Capture
ا
Native
Teads
الإثنين، 20-12-2021 04:15 م
شهد شارع النادي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة طالب اعدادي لم يتجاوز عمره 14 سنة إثر تعرضه للصعق كهربائي حال  سقوط الأمطار الغزيرة وخصصت سيارة إسعاف وجرى نقل الجثة لمشرحة مشرحة مستشفي طنطا الجامعي ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد استقبال مستشفى طنطا الجامعي طفل يدعي "حسام. ا" طالب بالصف الثالث الإعدادي في حالة إغماء إثر صعق كهربائي  ولفظ أنفاسه الأخيرة .
كما  انتقلت قوة أمنية من ديوان قسم أول شرطة طنطا  من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين أن المتوفى كان فى طريقه للمنزل أثناء سقوط الأمطار وتصادف ملامسته عامود إنارة فى الشارع به ماس كهربائى صعقه التيار ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله للمستشفي .

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.
 

إقرأ ايضا

361646_0

أثار ضجة.. لماذا قرر أدهم نابلسي اعتزال الغناء بشكل مفاجئ؟

Capture

واقعة غريبة.. ولادة عجل شكله مخيف يثير حيرة الجميع

2021_12_18_13_51_38_944

حل لغز العثور على جثة فتاة في القليوبية.. ماتت أثناء علاقة غير شرعية

أخبار متعلقة

download

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال ساعات على هذه المناطق

جثه-أرشيفية-1591087981-0

بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة