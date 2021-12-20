وفاة أول حالة نتيجة الأمطار في طنطا

الإثنين، 20-12-2021
04:15 م
شهد شارع النادي بمدينة طنطا
بمحافظة الغربية اليوم واقعة
وفاة طالب اعدادي لم يتجاوز عمره 14 سنة إثر تعرضه للصعق كهربائي حال سقوط الأمطار الغزيرة وخصصت سيارة إسعاف وجرى نقل
الجثة لمشرحة مشرحة مستشفي طنطا
الجامعي ، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
كان اللواء هاني
عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة
النجدة يفيد بورد استقبال مستشفى طنطا
الجامعي طفل يدعي "حسام. ا" طالب بالصف
الثالث الإعدادي في حالة إغماء إثر صعق كهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة .
كما انتقلت قوة أمنية
من ديوان قسم أول شرطة طنطا
من المباحث الجنائية
إلى محل البلاغ وتبين أن المتوفى كان فى طريقه للمنزل أثناء سقوط الأمطار وتصادف ملامسته
عامود إنارة فى الشارع به ماس كهربائى صعقه التيار ولقى مصرعه وتوفى فور وصوله للمستشفي
.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن
سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية،
وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.