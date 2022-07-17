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وفاة أسرة كاملة من 8 أفراد تهز دولة عربية (صور)

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وفاة أسرة كاملة من 8 أفراد تهز دولة عربية (صور)

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الحادث
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الأحد، 17-07-2022 10:55 ص
لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروّع في بلدة عرسال اللبنانية، حيث تعطّلت مكابح شاحنة كبيرة يقودها سائق لبناني برفقة نجله محملة بأكثر من أربعين طناً من الصخور في أثناء مرورها بطريق جبلية في منطقة عرسال في محافظة بعلبك.
فقد السائق، السيطرة على الشاحنة، التي اصطدمت بسيارة "بيك أب" بداخلها عائلة "يوسف الفليطي" المؤلفة من ستة أفراد وصهرهم، حيث قضوا جميعاً.

واستمرت الشاحنة بسحب السيارة إلى أسفل البلدة لمسافة طويلة، ثم اصطدمت العربتان بعدد من السيارات ما أسفر عن احتراق الشاحنة وتحطّم سيارة "يوسف" وإحداث أضرار جسيمة في جدران عدد من المنازل.

وأصيب سائق الشاحنة وابنه بجروح وحروق، وجرى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفيات خارج عرسال.

لاحقاً، أعلن عن وفاة ابن سائق الشاحنة في أحد المستشفيات في العاصمة بيروت متأثراً بجراحه.



 

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