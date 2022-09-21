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وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجرئ مع محمد رمضان: طلبت حذفه لأنه ضد مبادئي

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وفاء عامر ومحمد رمضان
Native
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الأربعاء، 21-09-2022 01:11 م


علقت الفنانة وفاء عامر لأول مرة على مشهدها الجريء مع مواطنها الفنان محمد رمضان بمسلسل ”نسر الصعيد“ الذي عرض قبل عدة أعوام في الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنها طلبت من المنتج أن يحذفه لأنه ضد مبادئها.

وأضافت وفاء عامر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه ”واحد من الناس“: ”أنا مثلت المشهد الساعة 6 الصبح، وكان مشهدا مضافا ولا أعرف كيف تم تسريبه رغم حذفه من المسلسل“.

وأضافت: ”بعد المشهد تركت رسالة للمنتج جمال العدل، وأخبرني بأنه سيحذف المشهد إذا لم يخل ذلك بالسياق الدرامي، وبالفعل تم حذفه وهو مشهد مضر لمحمد رمضان وليس لي فقط، وضد مبادئي“.

وتابعت ”عامر“: ”جايز أنا مافهمتش الكلمة اللي اتقالت في المشهد، ومحبش حد يروج لها مرة ثانية، بما إنها ذات معنى بايخ“.

وتحدثت وفاء عامر عن خلافها مع الفنانة التونسية درة بسبب ترتيب الأسماء على التتر بالمسلسل ذاته، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن يوضع اسمها بعد محمد رمضان مباشرة.

وعن علاقتها حاليا بـ درة قالت وفاء عامر: ”أنا مش بخاصم حد، وانبسطت بحلقات درة في مسلسل زي القمر، وهي وقعت في نسر الصعيد قبلي، لكن أنا تاريخي قبلها بكتير“.

وواصلت: ”المفروض يكون اسمي بعد محمد رمضان البطل الأساسي، وما حصلش توافق في وجهات النظر، لكن بنتقابل ونسلم على بعض ومفيش أي مشكلة“.
 

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