وفاء الكيلاني تفاجيء نيللي كريم بسؤال محرج عن ابنتها .. وهكذا أجابت

السبت، 17-10-2020
08:13 ص
خلود عادل
كشفت الفنانة نيللي كريم عن زواجها في عمر صغير جدا بدون رضاء أسرتها .
وقالت نيللي في برنامج "السيرة
" الذي تقدمه وفاء الكيلاني
: تزوجت في عمر 17 سنة دون علم أسرتي وأمي لطمت حين عرفت بالخبر.
وأضافت: في المرة الثانية تزوجت بعد 4 أيام من معرفتي بهذا الشخص وعندما علمت أمي بالأمر سكتت ولم تعلق .. يأست مني.
وتفاجأت نيللي بسؤال غير متوقع حول رد فعلها لو فعلت ابنتها نفس التصرف ، لتجيب قائلة: لا أعرف .. لم أفكر في الأمر .. لكن لو فعلت هذا تكون وضعتني أمام الأمر الواقع وحينها سوف أحاول التعرف عن قرب على الشخص الذي تزوجته.