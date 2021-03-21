وعد العساف تعلن ارتداء الحجاب بشكل مفاجئ وتكشف السبب
وعد العساف
الأحد، 21-03-202112:38 ممحمد فضل
فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، وعد العساف،
الجميع بإعلان قرارها بارتداء الحجاب بشكل مفاجئ، كاشفة عن سبب القرار.
وقالت –الطفلة- "العساف"، في مقطع فيديو نشرته
على متابعيها، إن الإنسان يتغير ويكبر في السن ولا يظل على حاله، مؤكدة أن الحجاب جاء
بقرار شخصي ورغبة منها، ولم يرغمها أحد على ارتدائه.
وعلقت على إحدى المتابعات قائلة لها: "يلعن أم الاستفزاز
مسوية كبيرة"، لترد عليها: "ما أحب التعليقات اللي زي كدة.. مسوية كبيرة
وحركاتك متغيرة.. يا جماعة إحنا نعرف إنه البني أدم يكبر ويتغير.. هذه فطرة ربنا خلقنا
عليها.. طبيعي إنه صوتي يتغير.. أسلوبي يتغير.. شكلي يتغير.. الله خلقني كذا.. الله
حط فينا هالشي نكبر ونتغير.. مستحيل في بني أدم ما يتغير ما يكبر.. فافهموا ما حدا
حيقعد زي مهو طبيعي نكبر".
وحاز قرار "العساف" على إعجاب متابعيها داعين
لها بالثبات ومتمنين عدم عدولها عن قرارها بعد الشهرة التي حصلت عليها عبر
السوشيال ميديا.