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أول رد من «كشري التحرير» على واقعة عامل النظافة

«وظيفة وأكلة حلوة».. أحمد العوضي يستضيف عامل النظافة المطرود من كشري التحرير (صور)

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«وظيفة وأكلة حلوة».. أحمد العوضي يستضيف عامل النظافة المطرود من كشري التحرير (صور)

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العوضي مع عامل النظافة
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Teads
الأحد، 23-10-2022 11:11 ص

استقبل الفنان أحمد العوضي، محمد عامل النظافة، صاحب واقعة محل "كشري التحرير"، التي أثارت الجدل بعد التعامل السيئ من المحل معه وطرده خارجه.

وكشف الفنان أحمد العوضي، عن صورة له مع محمد داخل أحد المطاعم، وكتب عليها قائلًا: «أخويا محمد الجدع»، حيث تناول الطعام معه سويًا في بساطة معهودة على الفنان أحمد العوضي.

وعلق أحمد العوضي في منشور آخر على صفحته الشخصية على الفيسبوك: «محمد هيستلم شغله بعد بكره سائق نقل (شغلته الأساسية) في مطعم أسماك».

واندلعت حالة من الغضب والاستياء، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء الجمعة الماضية، بعد انتشار فيديو يوثق واقعة طرد عامل نظافة من داخل محل كشري، من قِبَل الكاشير، وأحد العاملين، قائلًا: «اطلع برة وإحنا هنجيبلك الأكل».




 

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