



أوضحت الأستاذة في التاريخ السعودي الدكتورة سحر دعدع الشروط التي كانت يجب أن تتوافر في "أغوات الحرمين"، وطريقة اختيارهم.

شروط أساسية

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية :" الشرط الأساسي أن يكون مخصي، وحافظ للقرآن الكريم، ومتقن ربع العبادات"، لافتة إلى أنه تم اعتماد هذه الشروط فترة من الزمن ثم بدأت تتناقص.

نظام العمل

وأكملت :" بالنسبة للشروط الصحية يجب أن يكون الآغا قادرا على العمل، وصحته جيدة، ويمكنه المناوبة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأن يقبل نظام العمل الذي يستمر ل 7 سنوات".

طريقة الاختيار

وحول طريقة اختيارهم، أوضحت :" في العصور الإسلامية المتقدمة كان السلاطين والخلفاء والأمراء هم من يرسلون الأغوات إلى الحرمين الشريفين كإهداء منهم أو تقرب، ولكن في عصر الدولة السعودية عندما كان يذهب الأغوات إلى بلادهم في فترة الإجازة، يطلب منهم البحث أو التفتيش عن أغوات مثلهم".

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