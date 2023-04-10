الثلاثاء 11 أبريل 2023
توقيت مصر 03:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مشهد غريب.. الحكم المساعد يضرب نجم ليفربول

شاهد.. عروس تطلق النار في حفل زفافها ثم تختفي

امرأة مثلية جنسية تقتل زوجتها لسبب صادم!

أحمد عبدالقادر يرد على نجم الزمالك بشأن سبب ابتعاده من مباراة بيراميدز: بَطَّل هبد

تركي الحمد يصدم صالح المغامسي بشأن نيته استحداث مذهب إسلامي جديد

وظيفة في السعودية لا يشغلها إلا رجل مخصي" (فيديو)

الكشف عن راتب المدير الفني الجديد للزمالك

وفاة مدير البنك الذي عقره كلب الإعلامية أميرة شنب

استمناء الرجل والمرأة في رمضان.. دار الإفتاء توضح الحكم

بعد أنباء انفصالهما.. رسالة مفاجئة من حسام حبيب لـ شيرين

ADS
 

وظيفة في السعودية لا يشغلها إلا رجل مخصي" (فيديو)

download
سحر دغدع
Native
Teads
الإثنين، 10-04-2023 10:14 ص

 

 

أوضحت الأستاذة في التاريخ السعودي الدكتورة سحر دعدع الشروط التي كانت يجب أن تتوافر في "أغوات الحرمين"، وطريقة اختيارهم.

 

شروط أساسية

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية :" الشرط الأساسي أن يكون مخصي، وحافظ للقرآن الكريم، ومتقن ربع العبادات"، لافتة إلى أنه تم اعتماد هذه الشروط فترة من الزمن ثم بدأت تتناقص.

نظام العمل

وأكملت :" بالنسبة للشروط الصحية يجب أن يكون الآغا قادرا على العمل، وصحته جيدة، ويمكنه المناوبة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وأن يقبل نظام العمل الذي يستمر ل 7 سنوات".

طريقة الاختيار

وحول طريقة اختيارهم، أوضحت :" في العصور الإسلامية المتقدمة كان السلاطين والخلفاء والأمراء هم من يرسلون الأغوات إلى الحرمين الشريفين كإهداء منهم أو تقرب، ولكن في عصر الدولة السعودية عندما كان يذهب الأغوات إلى بلادهم في فترة الإجازة، يطلب منهم البحث أو التفتيش عن أغوات مثلهم".
شاهد بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

8BBAC40C-4D77-4695-B82E-AA57FBEAEB97

امرأة مثلية جنسية تقتل زوجتها لسبب صادم!

311075_0

الكشف عن راتب المدير الفني الجديد للزمالك

2023_4_9_15_2_0_491

وفاة مدير البنك الذي عقره كلب الإعلامية أميرة شنب