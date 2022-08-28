وضع يده في مناطقها الحساسة.. مدرس يهتك عرض طالبة ثانوي داخل منزلها

الأحد، 28-08-2022
02:33 م
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمها من أول جلسة في القضية،
التي أثيرت منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عاقبت مدرس
متهم بالتحرش
بطالبة في منطقة حدائق الأهرام بالسحن 6 سنوات.
وفور نطق الحكم، انهار المتهم وقال أمام المحكمة إن هذا الأمر
لم يحدث، ولم يصدر منه أي فعل مشابه تجاه أي فتاة يعطيها دروسا خصوصية، قائلا:
"كلهم زي ولادي بالظبط".
كانت وحدة التحليل والرصد التابعة لمكتب النائب العام ، قد
رصدت فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لسيدة تتهم مدرس
ا بالتحرش
بابنتها، خلال درس
خصوصي في مادة الكيمياء.
وبعد القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة،
من قبل النيابة العامة، أدلى باعترافاته أمام النيابة وتبين أن عمره 40 عاما، ويعمل
موظفا ببنك الدم صباحا ومدرس
ا خصوصيا في المساء.
ووجهت له النيابة العامة تهما منها ارتكاب جريمة التحرش
بالطالبة
المجني عليها، وهتك عرضها في 11 أبريل الماضي، وكان ذلك بالقوة، لكونه من المتولين
ملاحظتها، وله سلطة عليها.
واستغل وجود الفتاة حال إعطائها درسا في مسكنها، وباغتها
بمد يده إلى أماكن من جسدها، يدها وساقها، وأخل بذلك بحياتها إخلالا جسيما.
ولاقت الواقعة رواجا الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي،
وطلب كثيرون من أولياء الأمور، اختيار مدرس
ين معروف عنهم السمعة الطيبة، وأن يكونوا
أكثر قربا من أطفالهم وأولادهم ومصادقتهم، فمن شأن ذلك عدم إخفاء أي أمر عليهم.