الأربعاء 15 فبراير 2023
توقيت مصر 14:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البنك المركزي أعلى من الأهلي ومصر.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

وضع يده عليها.. صورة زوجة صلاح مع ممثل أمريكي تثير الغضب

فيديو صادم.. راموس يعتدي على مصور كبير بعد الخسارة من بايرن

كراهية وعنصرية.. حرق المساعدات التي تم جمعها لضحايا زلزال تركيا في ألمانيا(فيديو)

الإمارات تستحوذ على نصف محطات الوقود في مصر في صفقة جديدة

انقلاب مفاجئ وغير متوقع في موقف خطيب نورهان قاتلة امها ببورسعيد

الصحة تكشف عن التحاليل المطلوبة قبل الزواج وسعرها

والد حلا شيحة يخرج عن صمته بعد ظهورها بدون حجاب

مفاجأة في أسعار البيض والدواجن بعد أيام

أول ظهور لـ هشام جنينة بعد خروجه من السجن

ADS
 

وضع يده عليها.. صورة زوجة صلاح مع ممثل أمريكي تثير الغضب

81294-زوجة-صلاح
صلاح وزوجته
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 01:24 م

 

أثيرت حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة له وزوجته وطفلتيه، مع الممثل الأمريكي ويل فيريل.

 

وتسبب الصورة في غضب بسبب ظهور زوجة اللاعب المصري محمد صلاح بجانب الممثل الأمريكي وهو يضع يده على كتفها، معتبرين أنه لا يجب أن يضع الممثل الأمريكي يده على زوجة اللاعب .

 

فيما اعتبر البعض الآخر أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الصور لتشويه سمعة نجم منتخب مصر، ويقيمون ضده المشانق والمحاكم، بسبب صور عادية ويربطون الأمر بالأخلاق والدين.
شاهد الصورة وتعليقات المغردين بالضغط هنا

 

إقرأ ايضا

63ecacb34236045614711c19

فيديو صادم.. راموس يعتدي على مصور كبير بعد الخسارة من بايرن

2023-02-14_16-34-17

كراهية وعنصرية.. حرق المساعدات التي تم جمعها لضحايا زلزال تركيا في ألمانيا(فيديو)

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_11684042241627032746

الإمارات تستحوذ على نصف محطات الوقود في مصر في صفقة جديدة

أخبار متعلقة

1614894331186-lc-galleryimage-soccer-football-premier-l2021_3_5_0_4

كلوب أصبح غير مقتنع به.. صلاح يرحل عن ليفربول ويتجه لهذا النادي