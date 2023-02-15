وضع يده عليها.. صورة زوجة صلاح مع ممثل أمريكي تثير الغضب





أثيرت حالة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، صورة له وزوجته وطفلتيه، مع الممثل الأمريكي ويل فيريل.

وتسبب الصورة في غضب بسبب ظهور زوجة اللاعب المصري محمد صلاح بجانب الممثل الأمريكي وهو يضع يده على كتفها، معتبرين أنه لا يجب أن يضع الممثل الأمريكي يده على زوجة اللاعب .

فيما اعتبر البعض الآخر أن بعض الأشخاص يستغلون هذه الصور لتشويه سمعة نجم منتخب مصر، ويقيمون ضده المشانق والمحاكم، بسبب صور عادية ويربطون الأمر بالأخلاق والدين.

