"وضع يده على فخذها".. فيديو جرئ لفنان وفنانة سعودية يثير الغضب بالمملكة





وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ممازحة عفوية بين الفنانة السعودية وعد، ومواطنها الفنان علي عبد الكريم.

وظهر الفنان علي عبد الكريم وهو يجلس على الأريكة، بينما جلست الفنانة وعد على الحافة واضعًا يده على فخذها، وتبادلا الحديث.

وقالت الفنانة وعد: «أنا أموري تمام، وكنا نبغاك تجينا البرنامج، ما رضيت»، ليرد عليها علي عبد الكريم: «إن شاء الله».

وأضافت الفنانة في إشارة لموافقة علي عبد الكريم على الظهور معها: «وعد؟»، ليرد عليها: «وعد».

وختمت الفنانة وعد حديثها مع علي عبد الكريم: «يا فديتك، يا فديتك».

وأثار الفيديو الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين وضعية جلوسهما التي تتنافى مع العادات والتقاليد الخليجية المحافظة.

