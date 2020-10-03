وضع قواعد جديدة للمناظرة بين نائبي «ترامب» و«بايدن»

السبت، 03-10-2020
07:05 م
فتحي مجدي
قررت لجنة المناظرات الرئاسية بالولايات المتحدة، توسيع مسافة التباعد الاجتماعي بين نائب الرئيس مايك بينس
، والسناتور كامالا هاريس
، خلال مناظرة
هما المقررة يوم الأربعاء إلى مسافة 12 قدمًا بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس، بدلاً من سبعة.
وجاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة على طلب بروتوكولات سلامة إضافية من حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن للمناظرة
المرتقبة بين بنس وهاريس.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، أنه سيتم الآن فصل المرشحين إلى مسافة 12 قدمًا بدلاً من السبعة المتفق عليها في الأصل.
وعلى إثر تفشي كوفيد – 19 المحيط بفريق الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، قدمت حملة بايدن شكوى بشأن "الصحة والسلامة" يوم الجمعة حول عدم كفاية التباعد الاجتماعي.
بعد رفض الطلب في الأصل، وافق المتحدث باسم حملة ترامب تيم مورتو. وقال: "نحن منفتحون على مساحة أكبر بين المرشحين".
ويستعد بينس وهاريس في الوقت الحالي للمناظرة
المقررة في سولت ليك سيتي بولاية يوتا.