الخميس 10 مارس 2022
توقيت مصر 19:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان شهير يعلن الاعتزال بمنشور مُبكي: مش قادر أصرف على عيالي

العثور على جثة شاب خليجي في أحد شوارع عين شمس

تقيم دعوى طلاق بعد شهرين من الزواج والسبب غريب!

وضع السم في رضاعة الحليب.. الإعدام لقاتل طفلته بطريقة بشعة في أوسيم

«تسكنها الروح الشريرة».. انفجار صخرة ومقتل كل من يقترب منها

صدمة.. وفاة اللاعب أحمد فتحي أثناء الوضوء للصلاة

سعد الصغير يهاجم إعلامي شهير: يرهب الفنانين لعدم الظهور معه

ليفربول يحسم تجديد عقد صلاح مقابل هذا المبلغ.. هل وافق؟

مرتضى منصور يقرر تعيين عمرو زكي في هذا المنصب بالزمالك

شاهد.. لحظة إبطال مفعول قنبلة روسية سقطت في أوكرانيا ولم تنفجر

ADS
 

وضع السم في رضاعة الحليب.. الإعدام لقاتل طفلته بطريقة بشعة في أوسيم

طفلة-10
ا
Native
Teads
الخميس، 10-03-2022 01:17 م

أحالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق المتهم بقتل طفلةه "9 أشهر" لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 9 مايو المقبل للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر علي الزيات، وأمانة سر أشرف صلاح.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12075 لسنة 2021 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4408 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، عن أن المتهم «م. ع»، 34 عاما، قهوجي، خطط لقتل طفلةه «أحباب» تبلغ من العمر 9 أشهر، وأعد لذلك الغرض مادة سامة ووضعها في «الرضاعة» البلاستيكية الخاصة بها، كما اعتدى عليها بالصفعات، وحملها وطرحها أرضا محدثا إصابتها التي أودت بحياتها، بسبب بكائها الدائم، الذي تسبب في منعه من النوم.
 

إقرأ ايضا

download

فنان شهير يعلن الاعتزال بمنشور مُبكي: مش قادر أصرف على عيالي

202004030754595459

العثور على جثة شاب خليجي في أحد شوارع عين شمس

image

تقيم دعوى طلاق بعد شهرين من الزواج والسبب غريب!