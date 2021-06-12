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الوزارة تفتح تحقيقًا

وضع اسم «السيسي» على لوحة تذكارية لافتتاح دورة مياه بمسجد تثير ضجة

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السبت، 12-06-2021 11:25 ص

بعد حالة الجدل التي أثارتها صورة نشرتها الصفحة الرسمية لمحافظة قنا، بوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي على لوحة تذكارية لافتتاح حمام دورة مياه داخل مسجد، فتحت وزارة الأوقاف، تحقيقا عاجلا في الواقعة، كما حذفت الصفحة الرسمية للمحافظة الصور.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف- حسب الوطن- إنه جار رفع اللوحة، وإحالة المتسبب للتحقيق، فيما حذفت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا صورة اللافتة المرفقة مع البيان الصادر بشأن افتتاح 4 مساجد.
وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة قنا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نشرت، أمس الجمعة، بيانا عن افتتاح 4 مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وأرفقت الصفحة مع البيان مجموعة من صور الافتتاح، كان من بينها لوحة حجر أساس لافتتاح دورة مياه، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع المسؤولين إلى حذفها من الصفحة الرسمية وفتح تحقيق عاجل من قبل وزارة الأوقاف.

 

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