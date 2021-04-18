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وسيم يوسف عن إصابة القرضاوي بكورونا: أعراض هُتكت بسببه

يوسف-القرضاوي
وسيم يوسف والقرضاوي
 
الأحد، 18-04-2021 10:21 ص المصريون

علق الداعية الإماراتي وسيم يوسف على خبر إصابة الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس كورونا المستجد.
وانتقد الداعية الإماراتي في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على “تويتر” كل من تعاطف مع القرضاوي، وكتب في تغريدته: “يتعاطفون مع القرضاوي بسبب اصابته لـ كورونا ونحن نتعاطف مع كل من أصابته فتاوى القرضاوي”.
وأضاف وسيم يوسف قائلًا: “اللهم لا شماتة ولا انتقاص، ولكن دماء سُفكت و بلاد دُمرت و مساجد فُجرت، وأشلاء تناثرت، و أعراض هتكت بسبب القرضاوي”.
واستشهد في تعليقه بآية قرآنية وكتب: “وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلا يعقلون”.
 

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