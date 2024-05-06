الثلاثاء 07 مايو 2024
توقيت مصر 04:45 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم

"حبيبة الشماع" جديدة.. فتاة تقفز من سيارة مهندس حاول هتك عرضها

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة

"قالي هقطعك".. زوجة تطلب الخلع لسبب غريب

شاهد.. البرهان يدفن ابنه في مقبرة بتركيا

محكمة مغربية تصدر حكمها على كويتيين تسببوا في موت فتاة أثناء سهرة حمراء

شاهد.. رونالدو يضرب لاعب "الوحدة" ويسقطه أرضاً

فيديو مؤثر للحظة دفن الأمير بدر بن عبدالمحسن آل سعود

إصابة الفنان محمد عبده بالسرطان

خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة

66380c00423604230a4c7c45
وسيم السيسي
الإثنين، 06-05-2024 12:58 م

 

 

علق الباحث في تاريخ مصر القديمة الدكتور وسيم السيسي على موجة الانتقادات التي تعرض لها عالم الآثار المصري زاهي حواس.

وصرح وسيم السيسي بأن زاهي حواس لم ينكر ما جاء في الكتب المقدسة ولكنه يؤكد أن التاريخ كعلم والعلم يبحث في الموجودات سواء بردية أو جدرية أو تمثال، وأن العلم يبحث في الموجودات والدين يبحث في الغياب، كلاهما له ميدان بحث.

 

وأشار خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن زاهي حواس يقول إنه لا ينكر ما جاء في الكتب المقدسة ولكن يقول إن ما بين أيدينا من جداريات وحفريات لا يوجد بها ما يؤيد ما جاء بالكتب المقدسة.

 

وأوضح أن حواس يؤكد أنه ينتظر ما سيأتي في المستقبل بالعلم، مبينا أن الذي لا يقدر أن يثبته العلم ليس له الحق في أن ينكره.

 

وأردف قائلا "ينبغي أن نتضامن مع التصريحات العلمية وليست الدينية.. وزاهي حواس لا ينكر ما جاء في الكتب المقدسة واليهود لم يكونوا داخل مصر حتى يخرجوا منها، وقصة شق سيدنا موسى البحر الأحمر غير صحيحة".

إقرأ ايضا

Capture

مدرب جيم العمرانية يـقـ.ـتل حماته في الحمام لسبب صادم

ممارسة-داخل-السيارة

"حبيبة الشماع" جديدة.. فتاة تقفز من سيارة مهندس حاول هتك عرضها

2024_5_5_11_9_0_564

"قالي هقطعك".. زوجة تطلب الخلع لسبب غريب