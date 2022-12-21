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وسيطة زواج سعودية تكشف أكثر الجنسيات طلبًا لزواج المسيار والمهر المطلوب

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وسيطة زواج سعودية تكشف أكثر الجنسيات طلبًا لزواج المسيار والمهر المطلوب

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ام احمد
Native
Teads
الأربعاء، 21-12-2022 11:12 ص

كشفت وسيطة الزواج السعودية وتدعى أم أحمد، أن أغلب الأشخاص الذين يرغبون في زواج المسيار يطلبون السعوديات.

وقالت خلال لقاء لها مع برنامج " سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية" :" توجد فتيات صغيرات في السن، وعلى قدر عالي من الجمال، يصلن إلى ملكات جمال، ولديهن ظروف معينة تدفعهن للزواج المسيار، بهدف الحصول على مبلغ جيد".

وتابعت:" الرجل يضع شروط ويحدد العمر والطول والشكل والوزن، ومن حق الفتاة أن يكون لها شروط أيضا، لافتة إلى أن المهر يصل إلى 200 أو 150 أو 100 أو 50 ألف ريال، وأقل من ذلك.

وأشارت إلى أن هناك شروط معينة تسقط في زواج المسيار، منها المبيت، أو إنجاب الأطفال، مضيفة أن من لا يريد أطفال، يجب أن يتزوج امرأة لديها أطفال ولا تريد الإنجاب.
 

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