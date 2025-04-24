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وسائل إعلام أمريكية تنشر أوضح فيديو للحظة اغتيال السادات

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الخميس، 24-04-2025 10:58 ص

 

 

نشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مقطع فيديو عالي الجودة، يظهر عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.

 

وأظهر الفيديو لحظة اغتيال الرئيس المصري الأسبق خلال حضوره عرض عسكري للاحتفال بذكرى الانتصار على إسرائيل في حرب 1973.

 

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وفي وقت لاحق تبين أن المقطع منشور قبل عامين، وليس مؤخرًا.

 

وكان الفيديو المتداول حاليًا مقتطعًا من فيديو مدته تزيد عن 23 دقيقة، كانت الوكالة قد نشرته في 23 مايو 2022. بعنوان: "غير مُستخدم.. اغتيال الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري".

 

 

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