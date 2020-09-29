وزير خارجية الإمارات والبحرين يردان على الاتهامات الخطيرة لوزير الدفاع القطري: هذيان

الثلاثاء، 29-09-2020
05:57 ص
أحمد عادل شعبان
رد أنور قرقاش
- وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية - على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها خالد العطية وزير الدفاع القطر
ي.
واتهم وزير الدفاع القطر
ي الإمارات ومن وصفهم بـ"دول الحصار" بتدبير ما أسماه "عزو للأراضي القطر
ية".
وتعليقا على هذا الكلام قال قرقاش
في تغريدة: هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد.
فيما رد الشيخ خالد بن أحمد - وزير خارجية البحرين - على الخبر قائلا: ألا يتوجب على الامين العام لمجلس التعاون ان يسعى لوضع حد لهذا الكذب و الهذيان المتكرر ؟