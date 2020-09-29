الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
توقيت مصر 09:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من انتشار كورونا

وزارة الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

شاهد: أغرب ما قاله محمد رمضان عن الدراما في مصر

استشاري أوعية دموية يكشف معلومة مثيرة عن صحة القلب

أستاذ صحة عامة يحذر: وضع " كورونا " في مصر مطمئن.. ولكن

ليفربول يُعاقب أرسنال بثلاثية ويواصل الدفاع عن لقب "البريميرليج"

عاجل.. السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية خطيرة(صور)

بث مباشر .. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية الإمارات والبحرين يردان على الاتهامات الخطيرة لوزير الدفاع القطري: هذيان

قرقاش
وزير خارجية الإمارات والبحرين يردان على الاتهامات الخطيرة لوزير الدفاع القطري: هذيان
 
الثلاثاء، 29-09-2020 05:57 ص أحمد عادل شعبان
رد أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية - على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها خالد العطية وزير الدفاع القطري.

واتهم وزير الدفاع القطري الإمارات ومن وصفهم بـ"دول الحصار" بتدبير ما أسماه "عزو للأراضي القطرية".

وتعليقا على هذا الكلام قال قرقاش في تغريدة: هذيان الأخ خالد العطيّة لا يستحق الرّد.

فيما رد الشيخ خالد بن أحمد - وزير خارجية البحرين - على الخبر قائلا: ألا يتوجب على الامين العام لمجلس التعاون ان يسعى لوضع حد لهذا الكذب و الهذيان المتكرر ؟
 

إقرأ ايضا

فنانة

فنانة شهيرة تعترف بإقامتها علاقة غير شرعية مع رجل أعمال مقابل مبلغ مالي كبير

عبد الرحمن بن عبد الخالق

إصابة داعية سلفي شهير بأزمة قلبية .. ومطالبات بالدعاء له

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

أخبار متعلقة

جامعة أكسفورد تستأنف تجارب لقاح كورونا

دولة عربية تتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا

ترامب

ترامب يعين سفيرًا جديدًا لأمريكا في قطر

الفقي

"الفقي" يكشف: اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تهيئة أمريكية لـ"صفقة القرن"