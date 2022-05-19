وزير بالمالديف يطالب بالقبض على رهف القحطاني ومروج الرحيلي

الخميس، 19-05-2022
10:50 ص
عبّر وزير
الدولة للشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، إلياس جمال الوادوي، عن استنكاره المقاطع
التي تم تداولتها مشهورات مواقع التواصل السعودية
ان رهف القحطاني
ومروج الرحيلي
، لدى
تواجدها في إحدى الجزر المالديفية واصفها بالمسيئة.
وأوضح الوادوي،
في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن تلك تصرفاتٌ فردية لا تمثل الشعب
السعودي الوفي الذي تربطه بالمالديف علاقات متميزة وصَفَها بعلاقات الروح بالجسد.
وأضاف:
"نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات للمالديف وشعبها، والتي
تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب السفارة السعودية
في المالديف، بالقيام
بدورها وفق القانون، وعلاقاتنا مع المملكة وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات
فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء".
وكانت تصدرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني
،
الترند رفقة صديقتها مروج الرحيلي
، بعد نشر مقطع فيديو وثقت فيه رحلتهما السياحية إلى
المالديف بملابس جريئة.
كما ظهرتا وهما تتراقصان على أغنية" انا
السعودي" مرتدين الروب، ما أثار غضب السعوديين.