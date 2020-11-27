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وزير الهجرة تحضر خطبة الجمعة لوزير الأقاف اليوم (صور)

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وزير الهجرة تحضر خطبة الجمعة لوزير الأقاف اليوم (صور)
 
الجمعة، 27-11-2020 04:04 م الطيب حسين

شهد افتتاح مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر في دمياط اليوم الجمعة، مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور وزير الأوقاف، ومحافظ دمياط.

وتم بناء مساجد الصفا والرحمة والنخيل بالجهود الذاتية وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن "سعادتها في مشاركة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، هذه الافتتاحات للمساجد الجديدة، وهذا اتباع لمسار بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكذلك حضور فضيلة الإمام الأكبر افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية"، موضحة أن هذه "هي القيم المصرية الأصيلة".





 

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