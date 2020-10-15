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وزير المالية يكشف: أزمة فيروس كورونا عنيفة ومستمرة

معيط
وزير المالية
 
الخميس، 15-10-2020 11:38 م المصريون ـ متابعات
طمئن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الشعب المصري على قدرات الاقتصاد المصري والحكومة خلال إدارة أزمة كورونا، قائلا: "الاقتصاد المصري بخير والأزمة اللي فاتت عنيفة وما زالت موجودة في كبرى دول اوروبا ولكن ثقوا في مصر لأنها تدير الازمة باحترافية".
ووعد الدكتور محمد معيط، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي محمد علي خير، المصريين بالخروج من أزمة كورونا بوضع اقتصادي أقوى مما كانت عليه مصر، مضيفا: "هنخرج من الأزمة دي أقوى مما كنا قبلها، ومصر مستقبلها واقتصادها واعد وهنشوف تقدم ومعلش نتحمل مع بعض لحد ما نعدي ونشوف البلد في اوضاع اقتصادي يتمناه المصريين".

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذا الإصدار للسندات الخضراء شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء السندات الخضراء السيادية الحكومية، حجم الإصدار المعلن «٥٠٠ مليون دولار» بما يعادل ٧,٤ مرة، وتخطت الحجم المقبول «٧٥٠ مليون دولار» بما يعادل ٥ مرات.
 

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