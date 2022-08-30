الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 00:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مقتدى الصدر يفاجئ الجميع باعتزال السياسة ويتبرأ من أنصاره: لم أدع لثورة مسلحة (فيديو)

داعية إسلامي عن ممارسة الجنس بين الزوجين إلكترونيًا: معاك ناس بتستمتع بجسم مراتك

أول ظهور لبطلة حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة بعد الحكم بإعدامها

الكويت تعلن ضبط مصري حاول تهريب 100 كيلو حشيش

استشهاد ضابطين وإصابة ثالث.. تفاصيل اشتباكات الشرطة وتجار المخدرات

سيختفي بعد شهر بسبب الدولار.. «شاي العروسة» ترفع شكوى عاجلة للحكومة

طفلة تُبكي الفيوم.. مات والديها فقررت اللحاق بهما

فيديو صادم.. المشيعيون يتراقصون بجثمان الفنان جورج الراسي في جنازته على أغانيه

فيفي عبده تتخلى عن المكياج والجمهور يبدي صدمته.. شاهد كيف أصبحت

بعد تكدس البضائع في الموانئ.. الحكومة: قرار خلال 72 ساعة بشأن الدولار

ADS
 

وزير المالية: «مصر تمر بظروف صعبة.. محدش بياخد كل حاجة»

T1661780017152851f0f8b6d0950668859f7560b074image
وزير المالية
Native
Teads
الثلاثاء، 30-08-2022 09:24 ص
رد وزير المالية محمد معيط على شكوى المواطنين، من ارتفاع تكاليف المعيشة، بقوله: "مفيش حد بياخد كل حاجة"، وذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين.

واعتبر "معيط"، أن ارتفاع تكاليف المعيشة، أمر طبيعي تشهده جميع دول العالم، قائلًا: تحفظ المواطنين وعدم الموافقة على بعض قرارات الحكومة أو المسئولين أمر طبيعي، ولكن علينا النظر إلى ما نحن عليه الآن وما كنا عليه في السابق، ومعدل التحسن الذي وصلت إليه مصر الآن".

وأضاف: المواطنون كانوا يشتكون من الوقوف في إشارة المرور لأكثر من نصف ساعة وهو ما لم يعد موجودا حاليا في ظل ما تنفذه الدولة من مشروعات طرق، لافتًا إلى سابق شكواهم أيضًا من تدهور حالة الطرق والبنية التحتية.

وأكد وزير المالية أن مصر تمر في الفترة الحالية بظروف صعبة، ولكن هذا أمر طبيعي وتشهده جميع دول العالم"، لافتا إلى أن "تلك الظروف تسببت في بعض المشاكل الخاصة بالواردات المصرية"، ومضيفًا: "مفيش حد بياخد كل حاجه".
 

إقرأ ايضا

0000-6

مقتدى الصدر يفاجئ الجميع باعتزال السياسة ويتبرأ من أنصاره: لم أدع لثورة مسلحة (فيديو)

213

داعية إسلامي عن ممارسة الجنس بين الزوجين إلكترونيًا: معاك ناس بتستمتع بجسم مراتك

0

أول ظهور لبطلة حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة بعد الحكم بإعدامها

أخبار متعلقة

20170701_135659_7057

بعد حصولها على الجنسية الكويتية.. نهى نبيل: أحب مصر ولكن ولائي للكويت

000_1QF0QW-scaled

بيان رسمي.. مصر تفجر مفاجأة عن قرار الكويت بإنهاء عقود العمالة المصرية

سامح-شكري-وزير-الخارجية-1600x1000

«أسبوع خطر»..تحذير رسمي من السفارة للمصريين في هذه الدولة

Capture

فيديو لغناء شاب «نقاش» يستنفر فنانين ومشاهير وعلاء مبارك يعلن انبهاره

Capture

تكتشف أن زوجها يخونها مع أخرى وأنجب منها طفلين دون زواج!

image

بعد غياب 13 عامًا.. كاظم الساهر يعود لمصر