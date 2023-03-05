وزير المالية: علاوة دورية وحافز إضافي للموظفين بعد أيام.. اعرف التفاصيل





أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون منهم، إلى جانب إقرار زيادة على الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة وذلك بدءا من مرتبات شهر أبريل المقبل.

وبحسب بيان من وزارة المالية، قال الوزير إنه تقرر صرف علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وعلاوة خاصة بنسبة ١٥٪ علاوة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا.

وأضاف أنه تقرر زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ يومين بزيادة أجور العاملين بالدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، مع رفع الحد الأدنى للأجور لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و٦ آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و٧ آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.

كما تضمنت هذه الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة ١٥% بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥% شهريًا

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