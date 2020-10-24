وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل إقالة معاونه بسبب الكويت

السبت، 24-10-2020
11:13 م
المصريون ـ متابعات
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تفاصيل إقالة معاون الوزير الذي تجاوز في حق الرموز بدولة الكويت
الشقيقة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا «تم إيقاف معاون الوزير وتحويله للتحقيق».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك حالة استنكار من كل الشخصيات المصر
ية، بداية من السفير المصر
ي بالكويت
، حتى رئيس مجلس الوزراء بسبب تجاوز معاون وزير القوى العاملة بحق الرموز العربية.
وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه غير مسموح لأي شخص التجاوز في حق أي رموز موجودة داخل الوطن العربي، لافتا إلى أن القرارات كانت ستصدر بالأمس لولا أنه كان يوم إجازة.
ولفت إلى أن التطاول والتجاوز في الرموز العربية غير مقبول، من شخص مسئول أو شخص عادي، موضحا أنه التقى معاون الوزير المتجاوز ولم يجد له مبررات
واختتم تصريحاته أن السفير الكويت
ي بمصر
أبلغه أن إقالة معاون الوزير المتجاوز يدل على متانة العلاقة بين شعبي مصر
والكويت
.