وزير الصحة في مستشفى قويسنا بعد اعتداء ضابط بالكرباج على الممرضات: لن نترك حقوقنا

السبت، 03-12-2022
03:07 م
علق
وزير الصحة
خالد عبد الغفار، على فيديو اعتداء ضابط
على طاقم تمريض في مستشفى قويسنا
المركزي.
وقال
وزير الصحة
من المستشفى إن "قانون المسؤولية الطبية في مجلس النواب، ولن أترك
حقي أو حق العاملين معي"، موضحا أن التعدي اللفظي على الأطقم الطبية غير مقبول.
وتابع:
"أرجو اعتبار ما حدث لا يؤثر على العزيمة والإرادة، حيث تتابع المديرية التحقيقات
وأتابع يوم بيوم، وأنا هنا للدفاع عنكم وعندي تقييم كامل للأزمة وأي خطأ سيتم العقاب
فيه.
وأكد
أن "دورنا نبحث عن حقوقنا وغير مقبول تعدي أي شخص على مقدمي الخدمات الصحية، واستمروا
في عملكم وحقكم سيأتي لكم، بالإضافة إلى حاجتنا إلى نقطة شرطة قوية بالمستشفى".
وجاء
ذلك بعد تداول فيديو لمشاجرة، ادعوا أنه داخل مستشفى قويسنا
المركزي، التابع لمديرية
الصحة بالمنوفية، ظهر فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من تمريض وعمال، وأشخاص
آخرين من خارج المستشفى.