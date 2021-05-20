الخميس 20 مايو 2021
توقيت مصر 17:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«أنا أد أمهاتكم».. تفاصيل اختطاف خمسينية على يد 4 شباب واغتصابها

انتحل صفة شيخ كويتي وفعل هذا الأمر مع العديد من الفتيات

أول اعتراف إسرائيلي بانتصار «حماس»: يجب وقف إطلاق النار

السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في المصري عز السيد عطيه

«بوتين» يأمر مواطنيه بمغادرة غزة فورًا

وزير الري: الملء الثاني للسد صدمة من الصدمات

طرد ابنة عمرو دياب من مدرستها بعد إصابتها بهذا المرض

حكم بحبس أحمد فلوكس أسبوعًا وغرامة 200 جنيهًا

فنان شهير يعلن إصابته بـ«الإيدز»

فضيحة موديل روز تتصدر الترند بعد إظهار شاب عضوه في بث مباشر معها

ADS
 

وزير الري: الملء الثاني للسد صدمة من الصدمات

17491539071592428594
وزير الري
Native
الخميس، 20-05-2021 01:26 م

قال وزير الري محمد عبد العاطي إن عدم التوصل لاتفاق مرضي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي سيسبب مشكلة للجميع، وسيدخلنا في دوائر أخرى نحن بالغنى عنها.
وفي تصريح متلفز، أضاف عبد العاطي ، أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة من الصدمات، موضحا أن “المخطط تخزين 13.5 مليار متر مكعب، ولكن هناك أمور فنية وتقنية تحول دون قدرتهم على الوصول لتخزين هذا الكم ولا نستطيع أن نجزم بذلك ولكن هناك مؤشرات”، بحسب روسيا اليوم .
ولفت إلى أن “الملء الثاني قد يسبب مشكلة كبيرة للسودان ويمثل صدمة وخاصة لو هناك جفاف قوي، حيث أن السودان حدث له ثلاث مشكلات في الملء الأول”.
وأشار إلى أن “هناك 3 سيناريوهات مختلفة، والسيناريو الأسوأ أن يأتي الملء الثاني مع جفاف طبيعي أي كمية الأمطار تكون أقل من المتوسط وهو جفاف مضاعف يسبب مشكلة أكبر”.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قال في تصريح: “نسعى للوصول لاتفاق (حول ملء وتشغيل سد النهضة) منعا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك، ولكننا لدينا رصيد من الأمان متوفر بخزان السد العالي، وثقة في أن الملء الثاني للسد لن يؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية”.
 

إقرأ ايضا

download

«أنا أد أمهاتكم».. تفاصيل اختطاف خمسينية على يد 4 شباب واغتصابها

1019882934_0_303_3500_2196_1000x541_80_0_0_d2a242b27cbaa2f990965cb9495da755

انتحل صفة شيخ كويتي وفعل هذا الأمر مع العديد من الفتيات

download

السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في المصري عز السيد عطيه

أخبار متعلقة

سد النهضة

"الري" تكشف عن 4 خطط لمواجهة أزمة سد النهضة