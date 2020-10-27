وزير الري الأسبق يكشف تفاصيل عودة مفاوضات سد النهضة
وزير الري الأسبق
الثلاثاء، 27-10-202011:49 مالمصريون ـ متابعات
علق الدكتور نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية الاسبق، على نتائج مباحثات اليوم الاول في جولة مفاوضاتسد النهضة المستأنفة بعد توقف شهرين.
وقال وزير الري "البيانات التي خرجت من مصر والسودان وبالأخص الخرطوم يفهم منه قيام السودان بتنظيم جولة تفاوضية الاسبوع القادم لاعداد المسودة الاولى" زيرو درافت " لاتفاقية ملزمة تخص عنصري التشغيل والتخزين ولكن السؤال هل سيكون هذا المسار سهلا؟ خاصة أن المفاوضات السابقة توقفت عند فكرة المسودة وفشلت .
وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً " أن الهدف من المسودة الاولى كان توثيق نقاط الخلاف المرسلة للاتحاد الافريقي واعتقد أن السودان تكمل ماسبق وتتبنى الجولة التفاوضية للوصول للمسودة ونتمنى التوفيق .
وأشار إلى أن المبادرة السودانية كان من المفترض أن تكون صادرة عن الاتحاد الافريقي الذي يرغب في إعمال ميثاقه وأن يكون حل القضايا في القارة ومنذ 28 أغسطس كان المفروض ان تكون هناك مبادرة إفريقية على الاقل لبحث نقاط الاختلاف أو على الأقل وضع أجندة للاجتماع ".