وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة مدوية بشأن سد النهضة الإثيوبي

الإثنين، 19-10-2020
11:33 م
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور محمد نصر الدين علام
، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إنه تم اقتراح أن تساهم مصر في بناء سد النهضة
وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكنها رفضت تماما من قبل الجانب الأثيوبي.
وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام
، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلام
ي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا
بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل.
وأوضح أن الشركات الإيطالية التي تنشئ سد النهضة
لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك بنائه، مؤكداً أن إثيوبيا
تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل سد النهضة
عبء كبير على الدولة الإثيوبية.