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وزير الري: إنشاء بنية تحتية حول السد العالي استعدادًا لانهيار سد النهضة

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السد العالي
Native
الثلاثاء، 26-10-2021 04:00 م

قال وزير الري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على جميع الاحتمالات الخاصة بسد النهضة، بإنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان لاستيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر فى وقت قصير، حال انهيار سد النهضة.
وأشار الوزير عبد العاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه، إلى أن البنية التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها حول السد العالي، تراعي كذلك احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، مضيفا "لذا فنحن كوزارة نستعد لكافة المخاطر".

وكان وزير الري حذر خلال مقابلة تلفزيونية قبل أيام من أن "انهيار سد النهضة سيشكل مشكلة كبيرة نتمنى ألا تتحدث"، مؤكدا أن بلاده لديها إرادة سياسية وجاهزة للتفاوض وفقًا لآليات محددة معلنة للجميع بمدة تنفيذ وتفاوض محددة ووجود مراقبين دوليين؛ لوضع كل شخص أمام مسؤولياته.

 

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