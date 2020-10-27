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وزير الداخلية يهنئ السيسي بالمولد النبوي: نعاهدك على الولاء والفداء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 27-10-2020 01:12 م وكالات- الدويني فولي

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.


جاء بها:


"فى ذكرى الأعياد تتهادى الأمنيات وأمام جليل عطاء سيادتكم يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعربَ عن مكنون الاعتزاز والتقدير مع خالص الدعاء لسيادتكم بدوام التوفيق والسداد، وعن خالص التهانى بمناسبة المولد النبوى الشريف.


الرئيس وبهذه المناسبة الغراء.. تعاهد هيئة الشرطة سيادتكم على الولاء والفداء.. جنودًا دفاعًا عن أمن الوطن أوفياء تزود فى سبيل إعلاء كلمة الحق وإرساء قيم العدل.. لتبقى مصر بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها.. نفحة سمو وإسعاد أودعها المولى بين العباد.


حفظكـم الله وسدد خطاكــم وجعل نصرتــه لكــم غالبـــة وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن حاضرة ونافذة.

وكل عام وسيادتكم بخير".

 

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