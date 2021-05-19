وزير الداخلية السعودي يرد على إهانة «شربل» بصورة: كلي فخر

الأربعاء، 19-05-2021
12:00 م
نشر وزير الداخلية
السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن
نايف، صورة
له من إحدى رحلات القنص بالصقور.
وعلق الأمير عبدالعزيز على الصورة
بعبارة “كلي فخر”، في إشارة
منه إلى افتخاره بالبداوة، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية اللبناني شربل
وهبة، أساء
فيها إلى السعوديين، واصفا إياهم بـ”البدو”.
وكانت وزير الخارجية اللبناني شربل
وهبة، قد أثار موجة غضب
بتصريحاته ، التي لاقت ردود فعل من المواطنين عبروا فيها عن افتخارهم ببداوتهم، ودشنوا
وسم “حنا بدو”، تداولوا فيه صورا تعبر عن اعتزازهم بذلك.