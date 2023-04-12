الأربعاء 12 أبريل 2023
توقيت مصر 20:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل خناقة أحمد سيد زيزو ومحمد عواد في مران الزمالك

جارها استدرجها وعاشرها.. محاكمة سائق هتك عرض طالبة من ذوي الهمم

وزير الخارجية يزور تركيا غدًا ويعلن عودة السفراء بين البلدين

محمد سامي يوجه رسالة للنائب العام بشأن "جعفر العمدة"

بعد وفاة مدير بنك.. كلب يعقر محاسب وشقيقته بالجيزة

كهربا: حسبي الله ونعم الوكيل

وقّع خلاص للأهلي.. إمام عاشور يصدم الزمالك

ترامب يكشف صدمة عن معنى مصافحة بايدن لـ بن سلمان بقبضة اليد

بالصور.. جويرية حمدي تفاجئ الجميع وتعلن ارتداء الحجاب

"غسلت شرفي".. امرأة تقتل شقيق زوجها في نهار رمضان لسبب صادم(صور)

ADS
 

وزير الخارجية يزور تركيا غدًا ويعلن عودة السفراء بين البلدين

a6d76c90-b69d-11ed-a7cb-d3dcf813dd11-file-1677502374344-905988918
سامح شكري واوغلو
Native
Teads
الأربعاء، 12-04-2023 12:25 م

 

 

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سيتوجه غدًا الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة بناء على الدعوة الموجهة له من وزير خارجية تركيا.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة وزير خارجية تركيا إلى القاهرة فى شهر مارس الماضى، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

وأضاف السفير أبو زيد، بأنه "من المنتظر أن يعقد الوزيران لقاءً ثنائياً مغلقاً فور وصول السيد سامح شكرى إلى أنقرة بمشيئة الله، على أن يعقب ذلك جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك".

وكان وزير الخارجية التركي، قال إنه من المتوقع أن يعلن الوزيران إعادة السفراء بين البلدين خلال زيارة "شكري" لتركيا.

 

إقرأ ايضا

11-4-2023_10_12_09_GomhuriaOnline_2091681200729

جارها استدرجها وعاشرها.. محاكمة سائق هتك عرض طالبة من ذوي الهمم

260

محمد سامي يوجه رسالة للنائب العام بشأن "جعفر العمدة"

2023_4_11_11_51_35_556

بالصور.. جويرية حمدي تفاجئ الجميع وتعلن ارتداء الحجاب

أخبار متعلقة

133-010522-ahmed-badir-death-common-2

أحمد بدير: لو قابلت أبوتريكة مش هسلم عليه لهذا السبب

image

بينهم روسي.. قرار رسمي بإبعاد 5 أجانب من البلاد

تنزيل

السيسي: "الدولار قريبًا هيبقى تاريخ " (فيديو)

645x344-1679740982474

أنقرة تستدعي سفير الدنمارك بسبب حرق القرآن والعلم التركي

images

إثيوبيا: لن نقبل محاولات مصر بتدويل أزمة سد النهضة

000_L95CX

بعدما أغضب المصريين.. محمد عبده يوجه رسالة جديدة مفاجئة (فيديو)