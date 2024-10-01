وزير التموين يكشف موعد وقف صرف السلع واستبدالها بدعم نقدي





أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نظام الدعم النقدي بات قريبًا من التطبيق، ولكن ليس بشكل عشوائي أو متسرع، بل بعد دراسة متأنية وتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة" على فضائية أكسترا نيوز، أوضح الوزير أن القرار النهائي بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم اتخاذه بناءً على نتائج مناقشات الحوار الوطني، ومدخلات الشركات المسؤولة عن السلع، والجمعيات الاستهلاكية.

وأكد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نظام دعم عادل وفعال يخدم مصلحة المواطن.

وشدد فاروق على أن نظام الدعم النقدي الجديد سيتميز بالمرونة، وسيتم عرضه على جميع الخبراء والمتخصصين للحصول على آرائهم ومقترحاتهم.

كما أكد أن التطبيق الفعلي للنظام سيبدأ بشكل تجريبي في مناطق محددة مع بداية العام المالي الجديد 2025.